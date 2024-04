WWE WrestleMania: tudo sobre o maior evento de luta livre do mundo

A WrestleMania é o principal show da WWE Crédito: Reprodução/ WWE

Neste fim de semana, 6 e 7 de abril, acontecerá a WrestleMania 40, o principal evento de luta livre dentro da World Wrestling Entertainment (WWE). O show, que ocorre uma vez por ano, reúne diversas estrelas e cativa fãs do mundo todo. Bastante popular no Brasil, o evento neste ano será dividido em duas noites e será sediado em Filadélfia, Pensilvânia, nos EUA. No sábado, a estrela de Hollywood Dwayne "The Rock" Johnson vai subir ao ringue ao lado de seu primo, que é campeão mundial, Roman Reigns. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

No sábado, a dupla de primos irá enfrentar outros dois lutadores populares no mundo da luta livre, Seth Rollins e Cody Rhodes. O confronto em dupla terá influência na principal luta na noite subsequente, quando o primo de The Rock, Roman, vai enfrentar Cody Rhodes, com quem tiveram meses de rivalidade. A Wrestlemania é um show que teve sua primeira edição em 1985, sempre contando com diversas estrelas de diferentes vertentes do entretenimento americano, como Snoop Dogg, Mike Tyson, Ozzy Osbourne e até o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Garra de Ferro traz história impactante de luta livre com um expecional Zac Efron; CONHEÇA

WWE WrestleMania: conheça e descubra o motivo do sucesso Por ser o evento que os fãs de WWE aguardam o ano inteiro, a WrestleMania sempre é recheada de surpresas e muitos holofotes. O evento surgiu nos anos 80, quando o primeiro boom do wrestling apareceu para o mundo todo. Junto com a popularidade do esporte, também houve um nome específico que ganhou grande fama e era conhecido como o "rosto da WWF" (alcunha da WWE na época), que foi Hulk Hogan. Hogan esteve presente nas principais lutas durante as primeiras WrestleMania. Durante a terceira edição do evento, ele enfrentou Andre "The Giant", confronto que foi considerado por muitos como a "maior luta de todos os tempos". Na década seguinte, surgiu a estrela de The Undertaker, que por mais de 20 anos amedrontou com seu personagem assombroso e conseguiu uma série de 21 vitórias no principal evento anual da WWE, WrestleMania. Nomes como The Rock e John Cena foram outros lutadores que ajudaram a popularizar ainda mais o evento. Hoje, ambos são considerados estrelas de séries e filmes, mas as suas primeiras grandes aparições na mídia foram graças à WWE e à WrestleMania. WWE WrestleMania: premiações e grandes feitos Ainda na terceira edição da WrestleMania, durante os anos 80, o evento conseguiu um público que se mantém como o maior da história do show até hoje, com 93.173 fãs presentes.

Por muito tempo, aquele foi o recorde de mais espectadores "in loco" em um esporte americano, perdurando até 14 de fevereiro de 2010, quando o NBA All-Star Game quebrou o recorde de evento indoor desportivo, com o Cowboys Stadium recebendo um público de 108.713 pessoas. Fifa anuncia calendário da Copa de 2026 com abertura no México e final nos EUA; VEJA Em 2016, a Forbes chegou a eleger a WWE Wrestlemania como um dos eventos esportivos mais valiosos do mundo. Segundo a revista, o show de luta livre estava na quinta colocação, ficando apenas atrás da Copa do Mundo, das Olimpíadas de Verão e Inverno e do Super Bowl.