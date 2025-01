Saiba quando Donald Trump tomará posse; vitória será certificada nesta segunda

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O dia da posse, em inglês “Inauguration Day” (Dia da Inauguração, em tradução livre), ocorrerá por volta do meio-dia. A cerimônia será no edifício do Capitólio dos EUA, em Washington. Na cerimônia de posse, Trump deverá recitar o seguinte juramento, conforme a Constituição do país: