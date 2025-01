Argentino convida Vini Jr para luta: ‘O nocautearia em dez segundos’

Rivalidade entre Maffeo e Vini Jr

As primeiras rusgas entre eles no campo tiveram a primeira ocorrência no embate entre Real Madrid e Valencia em 2022. Na oportunidade, o lateral-direito foi com muita vontade em uma dividida e cometeu falta no atacante. Ele foi advertido somente com o cartão amarelo, mas confessou que deveria ser expulso. Os desentendimentos se estenderam para os confrontos entre as equipes nas edições de 2023 e 2024 do Campeonato Espanhol. Novamente com entradas fortes, divergências em decisões de arbitragem e até mesmo provocações. Em um desses duelos, aliás, um canal de televisão registrou insultos racistas da torcida do Mallorca direcionadas a Vini Jr.

Real Madrid e Mallorca voltam a se enfrentar, na próxima quinta-feira (09), pela semifinal da Supercopa da Espanha, às 16h, no Estádio Internacional King Abdullah, na Arábia Saudita. Assim, provavelmente Maffeo e Vini Jr vão travar mais um embate emocionante.

