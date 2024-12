Vôlei: Ceará bate Curitiba fora de casa na estreia da Superliga B

Com o resultado, a equipe larga bem na competição nacional e agora inicia preparação para o próximo duelo

O Ceará conquistou uma vitória importante na sua estreia na Superliga B. Neste sábado, 7, o time feminino do Alvinegro superou o Curitiba, na capital paranaense, por 3 sets a 0. As parciais do jogo foram de 21/25, 14/25 e 13/25.

Com o resultado, a equipe larga bem na competição nacional e agora inicia preparação para o próximo duelo. Na sexta-feira, 13, o time receberá o Recife Vôlei às 21 horas, no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza (CE).