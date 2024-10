Vôlei feminino: Ceará vence CC3 e garante presença na Superliga B

O torneio de acesso começará a ser disputado no final de novembro, ainda sem data divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV)

Jogando no Ginásio Aécio de Borba, na noite da última quarta-feira, 9, o time feminino de vôlei do Ceará venceu o CC3, conquistou o título da etapa Nordeste da Superliga C e, consequentemente, vaga na Superliga B, divisão de acesso nacional.



A campanha das alvinegras foi com 100% de aproveitamento, vencendo todos os três jogos. Diante do CC3, triunfo incisivo, por 3 sets a 0, com parciais de 25x14, 25x16 e 25x13.