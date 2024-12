Fortaleza lança ingressos promocionais para o jogo contra o Inter no Castelão

Válido pela última rodada do campeonato brasileiro Série A 2024, o Leão recebe o Colorado no próximo domingo, 8, às 16 horas, na Arena Castelão

Os ingressos para a partida entre Fortaleza e Internacional na Arena Castelão, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, já estão disponíveis para venda. As equipes entram em campo neste domingo, 8, às 16 horas. Com expectativa de casa cheia, o Tricolor lançou bilhetes com preços promocionais a partir de R$ 25.

Os ingressos estão disponíveis no Leão Tickets e em lojas oficiais do clube na cidade, como a Leão 1918, Laion World, Arena Leão, Leão Container Papicu, Carcalaion Store, Tricolaço, Amor Eterno e Leão 100.