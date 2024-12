Fortaleza demonstra interesse e faz sondagem por Léo Ceará, artilheiro da J-League

Para tirá-lo do Cerezo Osaka, o Fortaleza precisa pagar uma multa que gira em torno de R$ 24 milhões / Crédito: Reprodução/Cerezo Osaka

Ativo e se movendo no mercado da bola em busca de contratações pontuais para a composição do elenco de 2025, o Fortaleza tem monitorado alguns nomes para o ataque e um deles é do centroavante Léo Ceará, que está no Cerezo Osaka, time da primeira divisão da liga japonesa. A informação foi divulgada inicialmente pelo Expresso Tricolor e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou que o nome do atleta de 29 anos agrada a diretoria do Leão.

Nesta temporada, Léo Ceará vive a melhor fase da carreira. O atacante, além de ser o artilheiro absoluto do Cerezo Osaka, também é o maior goleador da J-League, principal liga de futebol do Japão. O camisa 9 anotou 21 gols na competição em 41 jogos disputados – ou seja, foi responsável diretamente por 40% dos tentos totais do seu time no certame.

O Fortaleza considera que Renato Kayzer, chamado de volta pelo clube na janela de transferências nacionais deste ano, contribuiu em determinados momentos, mas quer outro atacante para disputar posição com o artilheiro Lucero, que vive um jejum de 15 jogos sem marcar, mas que tem 23 gols em 2024 e também foi o principal goleador do clube em 2023. Léo Ceará brilhou no Vitória antes de ir para o Japão Nascido em Fortaleza, Léo Ceará construiu o início de sua carreira atuando no futebol nordestino, mas por nenhum clube da capital cearense. Foi revelado no Vitória, onde brilhou em 2020, temporada em que marcou 20 gols e deu três assistências em 42 jogos pelo Rubro-Negro. Naquele ano em questão, o Rubro-Negro disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.