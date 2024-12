Ex-Fortaleza, Silvio Romero volta a marcar gol após 1 ano e 6 meses

Centroavante do Fortaleza entre os anos de 2022 e 2023, o argentino Silvio Romero voltou a balançar as redes neste final de semana após um ano e seis meses sem marcar. Atualmente no Instituto, o atleta foi responsável por um dos gols da equipe argentina na vitória por 2 a 1 diante do Deportivo Riesta. O tento foi marcado aos 24 minutos do segundo tempo.

'El Chino' não balançava as redes desde maio de 2023. Na ocasião, ainda no Leão do Pici, ele marcou um dos gols do Fortaleza diante do Vasco por 2 a 0 pela 8ª rodada do Brasileirão.