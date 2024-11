Lakers x Magic: saiba como assistir ao jogo da NBA online

A transmissão de Los Angeles Lakers versus Orlando Magic estará disponível apenas de forma online. A partida da NBA terá transmissão ao vivo no Prime Vídeo, e também, no NBA League Pass.

Ao lado de Anthony Davis , que também está tendo um excelente começo de temporada, o "King" contribuiu para o bom desempenho da equipe amarela e roxa. Menosprezada pelos analistas no início da temporada, os Lakers obtiveram 10 vitórias e quatro derrotas em seus 14 jogos iniciais.

Na NBA, desde a temporada 2003/04, o veterano LeBron James continua atuando com a mesma intensidade de um jovem atleta. A menos de dois meses de completar 40 anos, ele é peça fundamental dos Los Angeles Lakers na atual temporada.

Comandada pela dupla europeia Franz Wagner e Paolo Banchero, a equipe já havia se classificado para a quinta colocação e retornado aos playoffs após um hiato, mas foi eliminada ainda no primeiro round após perder para os Cavaliers.

Agora, na temporada 2024/25, após passar pela primeira experiência de playoffs, o Magic busca mais uma vez a classificação para o mata-mata. Para isso, trouxeram reforços como Kentavious Caldwell-Pope para auxiliar os jovens jogadores.

Atualmente, os Lakers ocupam a terceira colocação do Oeste, enquanto o Magic figura na quarta colocação do Leste, com nove vitórias e sete derrotas.