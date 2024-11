Fortaleza BC perde para o Brasília e amarga 6ª derrota seguida no NBB

Fora de casa, nesta terça-feira, 5, o Fortaleza Basquete Cearense sofreu nova derrota no NBB, dessa vez para o Brasília, e chegou a seis jogos sem vencer no torneio nacional. O placar da partida terminou em 73 a 72.

O duelo na capital federal começou disputado, com as duas equipes se estudando e vendo os erros do adversário. No 1º quarto, o Carcalaion foi melhor e conseguiu impor seu ritmo de jogo, vencendo por 25 a 20.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Porém, foi o único momento de sobressalto do clube em quadra. O Brasília soube ter o controle e aproveitou o fator casa. Os comandados de Flávio Espiga, do meio para o final do segundo período, até equilibraram. Não suficiente para vencer o quarto, mas o confronto foi para o intervalo com um empate de 39 a 39.