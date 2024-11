Paz faz balanço sobre público do Fortaleza em 2024: "Torcida mais presente do Nordeste"

O CEO da SAF do Leão ressaltou o fato do clube atingir a marca de um milhão de torcedores pagantes pelo terceiro ano consecutivo e destacou o feito como "simbólico"

Para Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, a proximidade do clube em atingir a meta de um milhão de pessoas presentes em jogos como mandante na temporada, feito que também alcançou em 2022 e 2023, é algo que representa grande simbolismo. Ao Esportes O POVO, o dirigente tricolor enfatizou que o Leão tem a torcida “mais presente do Nordeste”.

"Esse número comprova que nós somos a torcida mais presente do Nordeste nos últimos anos pela frequência. Não é um ano específico, não é por uma situação específica, pontual, mas sim pelo apoio de fato do torcedor, que se faz presente no estádio. E atingir esse número é muito simbólico, e é um número real, um número factual. Mostra o quanto o torcedor do Fortaleza tem apoiado a equipe, tem chegado junto, tem participado nessas temporadas", disse.