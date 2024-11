Sem vencer há cinco jogos, Fortaleza BC encara o Brasília fora de casa pelo NBB

Orresta no jogo Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo, no CFO, pelo NBB Crédito: Carlos Roosewelt/FBC

O Fortaleza Basquete Cearense busca se recuperar no NBB em meio à sequência de cinco derrotas consecutivas. Para dar fim a este jejum, a equipe entra em quadra nesta terça-feira, 5, às 20 horas, contra o Brasília, na capital federal, na Arena BRB Nilson Nelson. Até o momento, nem de longe o Carcalaion repete o desempenho da última temporada, quando parou nas quartas de final, diante do Flamengo-RJ. Sob o comando de Flávio Espiga, o clube venceu apenas uma partida, ainda na primeira rodada, quando bateu o Caxias do Sul-RS, no CFO. Desde então, sofreu revés contra União Corinthians-RS, Pato Basquete-PR, Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama. Esta última e mais recente, contra o Cruzmaltino, teve um gosto amargo para os tricolores.