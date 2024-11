Com vitória de Bia Souza, Pinheiros vence MTC e leva bronze no GP Nacional de Judô O time paulista contou com a participação da campeã olímpica Beatriz Souza, que foi um dos destaques na vitória da equipe na principal competição de judô por equipes do país 08:01 | 04/11/2024 Autor Gazeta Gazeta Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Beatriz Souza venceu a luta na disputa por equipes do Grand Prix Nacional. Crédito: Hedgard Moraes/MTC

O Esporte Clube Pinheiros (SP) subiu ao pódio do CBI Grand Prix Nacional de Judô neste domingo, 3, conquistando a medalha de bronze ao derrotar o Minas Tênis Clube por 4 a 2, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. O time paulista contou com a participação da campeã olímpica Beatriz Souza, que foi um dos destaques na vitória da equipe na principal competição de judô por equipes do país. Após garantir o ouro nos Jogos Olímpicos, Bia comentou sobre a conquista coletiva e a motivação de competir pelo Pinheiros. "O mais importante, agora, foi por eles. Eu alcancei meu objetivo principal do ano [ouro nos Jogos Olímpicos], então estava treinando para buscar essa medalha junto com o Pinheiros. Da mesma forma que eu fui muito bem inspirada dentro do tatame por grandes nomes ao meu lado, eu espero poder acompanhar e torcer ainda mais para essa nova geração chegar arrasando", afirmou a campeã olímpica.



Disputa no Grand Prix A trajetória do Pinheiros no Grand Prix começou com vitória tranquila nas oitavas de final sobre o Sesc Montes Claros (MG), vencendo por 4 a 0. Nas quartas de final, o time paulista repetiu o placar ao passar pelo Club Athletico Paulistano (SP), garantindo uma vaga na semifinal. No entanto, a equipe foi superada pela Sogipa (RS) em um duelo disputado até a luta desempate, que definiu a vaga na final. A derrota veio com ippon de Gabriel Alves (73kg) sobre Ronald Lima, no sétimo e decisivo combate.