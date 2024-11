CFO sedia Circuito Esporte Ceará a partir deste fim de semana; veja programação

A iniciativa foi idealizado pelo Programa de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense (Progesp) em parceria com as federações

Através do Circuito Esporte Ceará, o Centro de Formação Olímpica (CFO), irá receber uma quantidade considerável de eventos esportivos nos últimos dois meses do ano de 2024. Ação do projeto contará com uma programação de 20 atividades, que serão realizadas entre 1º de novembro e 8 de dezembro.

A iniciativa foi idealizado pelo Programa de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense (Progesp) em parceria com as federações. O circuito terá sua cerimônia de abertura neste sábado, 2, a partir das 8 horas, no ginásio do CFO, no entanto, algumas atividades já começaram nesta sexta-feira, 1º, como o Campeonato Cearense de Futebol 7 da base.

O secretário de esportes, Rogério Pinheiro, o superintendente do CFO, Adriano Loureiro, e os coordenadores do Progesp, Kléber Ribeiro e Emanuel Alves Carneiro, estão presentes no ato que dará inicio oficial ao evento, que terá programação 100% gratuita.