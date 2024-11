Jericoacoara recebe campeonato internacionial de wingfoil em dezembro

O evento, que já faz parte do calendário mundial de esportes náuticos, acontecerá entre os dias 3 a 7 de dezembro

Jericoacoara (CE) receberá a terceira edição do Jeri Wingfoil Cup entre os dias 3 e 7 de dezembro. A competição internacional de vela reunirá atletas de diversos países para competir em corridas que abrangem provas de velocidade e resistência.

Além das competições náuticas, o campeonato contará com ações de conscientização ambiental e promoção do turismo sustentável. O principal ponto de apoio para competidores e visitantes durante o evento será a Vila Kalango, localizada no centro da Vila de Jericoacoara.

Os interessados em participar deverão realizar a inscrição online por meio do site oficial da competição, mediante pagamento de R$ 250 (circuito brasileiro e mundial). Dias antes da competição, os atletas inscritos receberão um kit com equipamentos e acessórios para competir. Na última edição, em 2023, o evento contou com mais de 100 atletas.