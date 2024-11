Lewis Hamilton veste camisa com imagem de Ayrton Senna em homenagem ao piloto em SP

O piloto britânico Lewis Hamilton com trajes em homenagem ao Brasil e a Ayrton Senna Crédito: BRUNO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO

Quem também vestiu as cores do Brasil foi Valtteri Bottas. O piloto da equipe Stake F1 Team Kick Sauber estava com o uniforme da Seleção Brasileira de futebol, personalizado com seu nome e o número 77. O GP de São Paulo começa nesta sexta-feira, 1º, com o treino livre às 11h30 e a classificação sprint às 15h30min. No sábado tem a corrida sprint, às 11 horas, e a classificação, às 15 horas. A corrida será no domingo, às 14 horas.