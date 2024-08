Medalha de ouro na capoeira? Japoneses fazem sucesso nas redes sociais com a prática

Com mais de 1,8 milhão de curtidas no TikTok, o Gueto Capoeira tem ajudado a difundir a arte marcial no Japão. Crédito: Reprodução/Instagram gueto_japao

"Se capoeira fosse esporte olímpico o Japão não venceria o Brasil?". O questionamento tomou de conta das redes sociais após a sequência de vitórias da delegação japonesa sobre os atletas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ao todo, os brasileiros amargaram derrotas vindas dos japoneses em seis esportes: judô, skate, rugby sevens, futebol feminino, badminton e surfe. Apesar da origem brasileira, não é difícil encontrar japoneses vestindo roupas brancas, com cordéis amarrados na cintura e, alguns, até tocando berimbau e atabque. Não estamos falando de uma comunidade oriental no Brasil, mas sim dos membros do Gueto Capoeira, fundado no Japão em 2001. Capoeira no Japão: Graças a filial brasileira, japoneses estão tendo contato com a arte marcial criada no Brasil

Capoeira no Japão: uma histórias com influências brasileiras A história da capoeira, uma arte marcial puramente brasileira, no Japão remonta ao ano de 2001, quando o mestre Ikezaki organizou um grupo com três alunos na cidade de Kanazawa, litoral oeste japonês. Conforme informações divulgadas no site do grupo, o início da prática se deu após Ikezaki passar seis meses morando no Brasil. Ao retornar para a cidade natal, levou a prática da capoeira consigo.

Atualmente, a prática da capoeira nas terras do sol nascente tem se tornado cada vez mais popular. Em 2021, a jovem Akari Tachi venceu o campeonato mundial de capoeira, na categoria sub-14. A inserção do gurpo Gueto nas redes sociais, também tem forte impacto na difusão da prática por todo o Japão. Atualmete, o perfil no TikTok do Gueto Japão acumula mais de 51 mil seguidores e 1,3 milhão de curtidas.

O sucesso forçou o mestre Ikezaki a abrir outras filiais do Gueto em território japonês. Hoje em dia o grupo está presente em oito cidades do Japão, além da capital, Tóquio. Além do país oriental, o Gueto está presente na Bahia, onde foi fundado em 1992, em Taiwan, Argentina, Equador e Colômbia. LEIA MAIS | Capoeira angola: vários públicos ocupam a praça da Estação das Artes



Capoeira no exterior: russos também aderiram à prática Na Rússia, a prática da capoeira também vem ganhando mais e mais adeptos. Fato é que o exercício desta arte marcial não novidade para os russos, visto que a Federação Russa de Capoeira foi fundada em 1998 e tem reconhecimento do Ministério dos Esportes do país.