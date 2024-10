Fortaleza terá torneios de beach tennis e vôlei abertos ao público neste sábado, 19

Além das modalidades esportivas, os presentes no evento também poderão usufruir de um show musical e degustações

Além das modalidades esportivas, os presentes no evento também poderão usufruir de um show da banda Conduta Positiva e degustações.

Neste sábado, 19, amantes de beach tennis e vôlei de praia poderão participar de um evento aberto ao público na AYO Arena, em Fortaleza, às 16 horas (de Brasília). O momento será realizado pelo Grupo AYO em virtude de um ano de fundação do espaço.

Competições

No beach tennis, o torneio em duplas acontecerá em três categorias: iniciante feminino, iniciante masculino e iniciante misto. O nivelamento será feito conforme os critérios da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis. Ao todo, serão sets de seis games, regra sujeita a mudanças no mata-mata. De acordo com a organização, a premiação é de R$ 1 mil para os campeões e de R$ 500 para os vices.

Já o vôlei terá duas categorias: intermediário masculino e intermediário feminino. O nivelamento será uma responsabilidade dos professores da AYO. O torneio seguirá o modelo de um set com 21 pontos, o que pode mudar no mata-mata. Os prêmios por categoria serão de R$ 500 para os campeões e de R$ 300 para os vices.

“Sabemos como o nosso público gosta desses esportes de areia, pois são atividades que unem saúde e diversão. É pensando nisso que escolhemos essas modalidades em um momento tão especial, de celebração”, disse Sasha Reeves, CEO do Grupo AYO.