Condenado pela morte do pai de Michael Jordan pode ser solto após 28 anos

O atleta Michael Jordan e seu pai, James Jordan Crédito: Robert Mora/NBAE via Getty

O juiz Gregory Weeks apresentou à Justiça um pedido de liberdade para um dos condenados pelo assassinato do pai do ex-astro do basquete da NBA, Michael Jordan. James Jordan foi morto em 1993, em Lumberton, Carolina do Norte, Estados Unidos. Daniel Green e Larry Demery foram presos em 1996. A reviravolta se dá após um analista forense atestar que uma substância semelhante a sangue encontrada dentro do carro onde Jordan estava quando foi morto pode não ser sangue de Green. As informações são da ABC News. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante o julgamento, os funcionários públicos disseram que Green e Demery — ambos com 18 anos à época — teriam matado Jordan em 23 de julho de 1993, durante um assalto sem sucesso. A petição de Weeks, apresentada nessa terça-feira, 15, solicita a libertação do homem que ele mesmo condenou à prisão perpétua.

As autoridades localizaram o corpo de James Jordan menos de duas semanas depois em um pântano na Carolina do Sul, a 96 quilômetros do carro abandonado, no Condado de Robeson, Carolina do Norte. O condenado Green, hoje com 49 anos de idade, cumpre pena perpétua na Southern Correctional Institution. “O juiz que presidiu o meu julgamento pedir para eu ser libertado condicionalmente é significativo. Isto diz muito sobre este caso e estou extremamente grato”, disse à ABC News por telefone da penitenciária. Segundo um porta-voz do Departamento de Correção de Adultos do estado americano, a deliberação durará pelo menos um mês sobre a concessão de liberdade condicional ao detento. Weeks esperará a decisão para comentar o caso.