Mr. Olympia 2024 ao vivo: como assistir online à transmissão?

A 60ª edição do Mr. Olympia 2024 conta com a participação de muitos representantes Brasil, entre eles um vice-campeão brasileiro, Ramon Dino, pelo Classic Physique . Apensar disso, o campeonato não vai passar na TV no Brasil. Veja como assistir ao vivo e online ao torneio.

A plataforma permite o acesso por pay-per-view, com pagamento em dólares, de acordo com o pacote selecionado. Um deles, o “Olympia Official Viewing Package”, inclui a cobertura completa das 11 categorias por US$ 74,99 (cerca de R$ 415,16).

Outro pacote de visualização, o “Premium Olympia 2024”, apresenta a transmissão do Olympia Amador de dois dias e a cobertura completa de todas as divisões. O preço é menor: US$ 39,99 (cerca de R$ 221,39).

