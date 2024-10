Mr. Olympia 2024: quando começa? Veja programação completa

Mr. Olympia 2024: confira programação completa do torneio Crédito: Reprodução/OlympiaTV

Marcada pelo confronto entre o brasileiro Ramon Dino e o canadense Chris "Cbum" Bumstead pelo título de campeão na categoria Classic Physique, o torneio Mr. Olympia entra em sua 60ª edição. O evento em Las Vegas (EUA) acontece entre os dias 10 a 13 de outubro de 2024. Os campeonatos acontecem na sexta-feira, 11, e no sábado, 12, com a participação de 49 fisiculturistas brasileiros: 30 homens e 19 mulheres. Entre os destaques, Dino pode ser o responsável por “rebaixar” o pentacampeão Cbum ao título de vice. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a programação do Mr. Olympia 2024 e o que esperar nas 11 categorias do torneio.

Mr. Olympia 2024: SAIBA quais os favoritos nas categorias Programação do Mr. Olympia 2024: quando começa? O torneio internacional acontece a partir da quinta-feira, 10 de outubro, e se estenderá até o domingo, 13, com a apresentação de todas as 11 categorias, além de participação brasileira. Os dois dias da competição oficial, na sexta e no sábado, acontecem a partir das 13h30min, no pré-julgamento, e às 22h e 23h, para as finais (horário de Brasília).