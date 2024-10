Pelo hexa, Brasil faz clássico contra Argentina na final da Copa do Mundo de Futsal

Brasil enfrenta a Argentina na final do Mundial de Futsal neste domingo, 6 Crédito: Leto Ribas/CBF

O último e decisivo capítulo do Brasil na Copa do Mundo de Futsal 2024 será disputado neste domingo, 6, às 12 horas (de Brasília). Na Humo Arena, no Uzbequistão, a seleção protagonizará um clássico sul-americano contra a Argentina na grande final do Mundial.

Buscando o hexacampeonato, o time brasileiro convive com a dúvida do retorno do pivô Pito, eleito melhor jogador de futsal na atual temporada e que ainda não atuou no mata-mata devido a uma lesão muscular. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o camisa 10 ou não, é certo que a Amarelinha entrará em quadra focada em colocar a sexta estrela acima no peito e, para isso, será necessária atenção dobrada. Em entrevista, o técnico Marquinhos Xavier projetou o confronto ante os "hermanos" e destacou que o favoritismo é dividido.

O embate deste domingo, 6, no entanto, terá um gostinho de revanche para a equipe argentina. Isso porque na final da Copa América de Futsal deste ano — última vez que as equipes mediram força –, a seleção brasileira saiu campeã após vencer o confronto por 2 a 0, com gols de Rafa e Pito.

Agora, o status de campeão do mundo será decidido no Uzbequistão. E, um duelo sul-americano com esses requintes de rivalidade e relevância, faz até o maior ídolo do futsal brasileiro, Falcão, admitir que gostaria de ter jogado uma decisão contra a Argentina. "O mundo inteiro admira essa rivalidade. É uma final que eu queria ter jogado, infelizmente não aconteceu [...] Acredito que é 50% para cada um, mas eu como brasileiro, espero que seja 51% para o Brasil e a gente possa ser campeão", disse ex-camisa 12 da seleção ao site oficial da Fifa.