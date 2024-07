Carlos Sainz assina com a Williams para temporada 2025 da Fórmula 1

O espanhol Carlos Sainz, que vai deixar a Ferrari ao final da atual temporada da Fórmula 1, será piloto da Williams a partir de 2025, anunciou a equipe britânica nesta segunda-feira (29).

"Estou muito feliz em anunciar que no ano que vem estarei na Williams! Estou empolgado com o projeto e com os desafios que teremos pela frente", disse Sainz em um vídeo publicado pela equipe.

O espanhol de 29 anos chega à Williams "com um contrato de dois anos [até 2026] e uma opção de renovação", acrescentou a escuderia.