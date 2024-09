Fortaleza leva virada do Atlântico no CFO e fica com vice da Copa do Brasil de Futsal

O primeiro tempo foi equilibrado, com ambas as equipes criando boas oportunidades. O Atlântico manteve maior posse de bola, mas o Fortaleza se defendia bem e apostava nos contra-ataques. O gol tricolor saiu nos minutos finais da primeira etapa, quando Valdin converteu um tiro livre direto, após o Atlântico cometer a sexta falta, colocando o Fortaleza em vantagem.

Jogando em casa e precisando de uma vitória para forçar a prorrogação, o Fortaleza até saiu na frente, com gol de Valdin, mas viu o Atlântico reagir no segundo tempo e virar a partida. Nardinho empatou para o Tricolor, mas nos instantes finais, a equipe gaúcha garantiu o triunfo com Suelton, que marcou o terceiro gol após o Leão ficar com um jogador a menos e sem goleiro.

O Fortaleza encerrou sua participação na Copa do Brasil de Futsal 2024 com o vice-campeonato. Em uma final emocionante, o Tricolor foi derrotado pelo Atlântico Erechim por 3 a 2, na tarde deste domingo, 29, no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense. A vitória garantiu o título aos gaúchos, que haviam vencido o primeiro jogo por 4 a 3.

No segundo tempo, o Atlântico voltou pressionando e conseguiu empatar com Deivão, em uma jogada bem trabalhada da defesa ao ataque. Pouco depois, Vilela virou para os gaúchos com um chute de fora da área. O Fortaleza, no entanto, reagiu rapidamente e Nardinho empatou a partida, mantendo viva a esperança de título para o Tricolor.

Apesar da pressão final do Fortaleza em busca da virada, o time sofreu um duro golpe quando Juninho tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Leão com um jogador a menos. Desesperado e precisando do resultado, o Fortaleza tirou o goleiro para tentar pressionar, mas acabou sendo punido com o terceiro gol do Atlântico. Suelton aproveitou o gol aberto para selar a vitória e o título da equipe gaúcha.

Com o 3 a 2 no placar, o Atlântico Erechim sagrou-se campeão da Copa do Brasil de Futsal 2024, enquanto o Fortaleza ficou com o vice-campeonato.