8 hábitos que ajudam a aumentar a massa muscular

4. Durma bem

Você com certeza já deve ter ouvido a frase: “É no descanso que o músculo cresce”. Se duvidou dela em algum momento, já pode mudar de ideia. Segundo a nutróloga Marcella Garcez, dormir por pelo menos 8 horas por dia é indispensável para o crescimento do músculo. “Além de ajudar a manter a massa magra e regenerar as fibras musculares, o nosso organismo precisa desse descanso reparador para melhorar a resposta imune”, diz a especialista.

5. Pegue pesado no treino

Os músculos só crescem muito se você fizer força. Por isso, ter intensidade no treino é um detalhe importante. “O ponto principal é gerar esforço suficiente, treinando com intensidade. E a intensidade do treino pode ser alcançada de duas maneiras: com altas cargas e poucas repetições, e com baixas cargas e mais repetições […]”, expõe Caio Signoretti.

6. Ajuste a carga

Se você treina há um tempo e percebe que os músculos não estão crescendo, é possível que o efeito platô esteja te atrapalhando. Neste caso, as pessoas não percebem resultados no corpo porque o músculo se acostuma com os estímulos que recebe, daí surge a necessidade de mudar a carga do seu treino.