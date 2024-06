6 alimentos ricos em proteínas benéficos para o coração

Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, em estudo publicado na revista Nature Metabolism, descobriram que dietas com mais de 22% de proteínas estão fortemente ligadas ao aumento do risco de aterosclerose, um fator determinante para doenças cardíacas.

O consumo de proteínas é essencial para o funcionamento do corpo, pois elas são fundamentais para a construção e reparação dos tecidos, produção de enzimas e hormônios, e manutenção da massa muscular. No entanto, é importante moderar a ingestão, pois o excesso – e dependendo do alimento – pode prejudicar a saúde.

Consumo adequado de proteína

Determinar uma quantidade ideal de proteína para promover a saúde do coração é uma questão complexa e multifatorial, que leva em consideração não apenas a saúde cardiovascular, mas também outros aspectos da saúde e do estilo de vida do indivíduo.

“Para adultos saudáveis, as diretrizes dietéticas geralmente recomendam uma ingestão de proteínas que varia entre 10% e 35% das calorias totais consumidas diariamente. No entanto, é importante destacar que essa faixa é ampla e pode ser adaptada de acordo com as necessidades individuais e objetivos de saúde”, explica Raquel Siqueira.

Proteína animal e vegetal

O tipo de proteína consumida é crucial para a saúde cardiovascular. A professora enfatiza que as de origem animal, especialmente aquelas presentes em carnes gordurosas e laticínios integrais, tendem a aumentar os níveis de colesterol LDL (colesterol ruim) e a pressão arterial, contribuindo para a aterosclerose e doenças cardíacas. Por outro lado, proteínas vegetais são isentas de colesterol e podem ajudar a reduzir a pressão arterial devido ao seu teor de fibras e antioxidantes.