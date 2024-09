Fortaleza recebe Copa das Federações de Beach Tennis pela segunda vez consecutiva

O evento contará com um momento de lançamento para convidados, nesta quinta-feira, 26

O evento acontece na capital cearense pelo segundo ano consecutivo. Em 2024, foram reunidos 1.400 atletas de todas as 27 federações. Para esta edição, os organizadores esperam que todos os Estados — além do Distrito Federal — estejam, novamente, nas oito categorias disponíveis.

Atrás dela, as Federações Paulista e a Paranaense detém dois títulos cada, conquistados em 2017 e 2021 e em 2022 e 2023, respectivamente.

O evento terá o título de campeão geral, destinado para a federação que melhor pontuar nas categorias somadas. Atualmente, a Federação a ser batida é a gaúcha, que defende o título de maior vencedora do evento, com três títulos conquistados (2016, 2018 e 2019).

A competição será realizada em formato eliminatório. As equipes vão competir em partidas de duplas femininas, masculinas e mistas. As disputas acontecem em formato “melhor de três”, ou seja, uma equipe deve conquistar duas vitórias. Cada estado pode inscrever até oito duplas, uma para cada categoria: Profissional, Amador A, Amador B, Amador C, Sub-14, Sub-18, +40 e +50.

Evento de lançamento

O evento contará com um momento de lançamento, voltado para convidados no lounge do Coco Bambu Iguatemi. A ocasião acontecerá nesta quinta-feira, 26, e lançará todos os detalhes, incluindo informações sobre a programação.

No momento, jogadores profissionais estarão presentes. O presidente da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis, Rudinei Moreira, falou em nome do evento: “Estamos muito animados com esta edição e temos novidades incríveis que vão surpreender os participantes e o público”.

SERVIÇO DO EVENTO DE LANÇAMENTO

Lançamento da Copa das Confederações de Beach Tennis

Data: 26 de setembro, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Coco Bambu Iguatemi

Evento exclusivo para convidados