Fortaleza BC/CFO começa Torneio Interligas com vitória sobre Penãrol-ARG

O Carcalaion volta a jogar nesta quinta-feira, 26, contra o União Corinthians, do Rio Grande do Sul, às 19 horas, em Corrientes-ARG

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO estreou com vitória nesta quarta-feira, 25, na estreia do Torneio Interligas de 2024 diante do Peñarol-ARG, em Corrientes, na Argentina. O Carcalaion venceu a equipe argentina pelo placar de 70 a 60.

Assim como terminou a temporada passada, o ala Dexter McClanahan foi o cestinha da partida marcando 17 pontos e pegando quatro rebotes. Estreando pelo Fortaleza BC-CFO, o ala Anderson Barbosa anotou 16 pontos e oito rebotes.



“Me senti muito bem nessa estreia. Estava ansioso por fazer essa estreia depois de oito anos jogando pelo Paulistano. Foi minha primeira vez jogando por outro time como profissional. Estou muito feliz com a equipe, com a cidade, com as pessoas que estão envolvidas e isso facilitou bastante a minha estreia, facilitou bastante o jogo e foi onde eu consegui me sentir bem, me sentir solto, me deram bastante suporte e confiança, tanto comissão técnica quanto os jogadores e isso contou bastante”, afirmou Anderson em entrevista à Liga Nacional de Basquete.