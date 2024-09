Grêmio lança parceria com desenvolvedora de games e quer ampliar seu alcance

Clube gaúcho faz parceria com empresa que já trabalhou com PSG, Manchester City e Barcelona, entre outros clubes da Europa

O Grêmio lançou nesta terça-feira (3) uma parceria que vai além do mundo do futebol. Em colaboração com a Hermit Crab, uma empresa gaúcha desenvolvedora de games, o clube aspira alcançar o público dos esports, começando com a criação de um mapa do Tricolor no jogo Fortnite.

Desse modo, a intenção é ampliar o alcance do tricolor gaúcho para outros públicos. A parceria terá duração de quatro anos, e a Hermit Crab integrará o Grêmio nos games desenvolvidos pela empresa. O objetivo é se comunicar com os consumidores desses produtos. O estúdio cria mapas onde os personagens do game duelam e também desenvolve experiências para os gamers.

“O universo de games tem um crescimento impressionante e a receita nesse meio cresce de maneira acelerada. Outro ponto é o engajamento com os jovens. O Grêmio quer estar presente nessa comunidade, provocando engajamento com esse público que nos interessa muito”, analisa Márcio Pinto, CEO do Grêmio.