Fortaleza Tritões disputa semifinal da Liga BFA neste domingo

Sobre o desafio, o head coach tricolor, Guilherme Bechtold, falou sobre as expectativas para o confronto: “Estamos muito confiantes no trabalho desenvolvido ao longo da temporada. Desde o último jogo contra o Caruaru, evoluímos bastante e enfrentamos desafios importantes, saindo vitoriosos. Jogar em casa, como o seed 1 da Conferência Nordeste, nos dá ainda mais confiança”.

No último jogo da fase regular, o Fortaleza Tritões venceu o JP Espectros (PB) por 40 a 7 fora de casa. Apesar de viver boa fase na competição, o time enfrentará um adversário reformulado, que chega com cinco novas peças no elenco, incluindo o americano Daniel Bender.

O Fortaleza Tritões disputa neste domingo, 29, a semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Após se classificar como primeiro colocado da Liga Nordeste, com 162 pontos e 100% de aproveitamento, o Tricolor cearense enfrentará o Caruaru Wolves (PE) na semifinal, time que se classificou em quarto lugar entre os seis clubes nordestinos.

O coordenador ofensivo, Joey Bradley, também compartilhou sua visão sobre a partida: “Nossa expectativa é sempre dar o nosso melhor e evitar erros. Acreditamos que, se executarmos bem o nosso plano, ninguém poderá nos parar”, afirmou.

Com expectativas de receber um grande jogo no estádio de atletismo da Unifor, o Tritões preparou diversas atrações para os torcedores. Durante o intervalo, quem estiver presente terá a oportunidade de acessar o campo e participar de algumas atividades interativas, como tiro ao alvo e chute ao field goal, tendo chances de ganhar prêmios. Além disso, haverá pintura facial para as crianças e uma loja com produtos oficiais do Fortaleza Tritões.

Os ingressos para a semifinal podem ser adquiridos online ou presencialmente na Carcalaion Store, localizada no shopping Del Paseo. Os bilhetes custam R$ 20,00 antecipadamente e R$ 25,00 se comprado no dia do jogo. Sócios-torcedores têm um desconto exclusivo, pagando R$ 10,00 antecipado e R$ 15,00 na hora. Para crianças de até 11 anos, a entrada é gratuita.