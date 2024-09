Bicampeã olímpica, Fabiana anuncia aposentadoria como jogadora de vôlei

Uma das grandes jogadoras da história do vôlei brasileiro anunciou o fim da carreira. Fabiana Claudino , central que conquistou o bicampeonato olímpico pelo Brasil, em 2008 e 2012, confirmou a aposentadoria das quadras.

Fabiana jogou profissionalmente no Brasil até o fim do ano passado, quando defendeu o Osasco. Ela tinha previsão de atuar na liga norte-americana, mas desistiu do projeto.

A decisão de Fabi Claudino já gerou repercussão nas redes sociais. Sheilla Castro, outra bicampeã olímpica, deixou uma mensagem para a ex-companheira. "Amo tanto você! Será um ciclo mais abençoado ainda!", destacou.