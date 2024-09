Bicampeão mundial de surfe, Filipinho abre o jogo sobre depressão e pausa na carreira

Filipe Toledo, o Filipinho, é bicampeão mundial de surfe Crédito: ED SLOANE / POOL / AFP

“Muitas vezes eu não queria falar (sobre o assunto), não queria fazer terapia, só queria ficar em casa, mas fiz força para me tratar. Hoje estou bem, vendo os meus filhos crescerem e estou maduro para entender toda essa situação”, afirmou ele, ao ge. Citando outros casos dentro do desporto, o surfista lista a atitude da ginasta Simone Biles, heptacampeã olímpica, em desistir de várias provas no Jogos de Tóquio-2020 por conta de sua saúde mental como um “divisor de águas” nas questões pessoais para outros esportistas. “Essa decisão que ela teve marcou muito o mundo do esporte. Acho que esse assunto chegou a todo planeta. Todo mundo viu alguma matéria, foto ou vídeo falando da questão dela. E acho que isso só gerou forças para outros atletas entenderem a situação, o quão grave ela é, e tomarem uma atitude”, admite.

Muito ligado a sua família, Filipe acredita que a união entre estar com as pessoas que mais ama e ter um bom profissional da área clínica ao seu lado é imprescindível nos tratamentos. “Ter a família por perto, as pessoas que você ama e, obviamente, é imprescindível o trabalho de um profissional. Você acaba passando por esse processo de uma forma um pouco mais leve. A coisa vem, passa e você vê a evolução mais rápido também”, adiciona. Toledo também entrou no tema redes sociais e falou sobre o lado positivo e negativo do mundo virtual para um atleta. “Hoje em dia você vai fechar contrato com uma marca e a primeira coisa que eles pedem é uma análise do Instagram, das métricas, de onde é o público, das porcentagens... Então é muito importante para a gente, tanto que de qualquer lugar do mundo você se comunica com o seu público”, introduz.