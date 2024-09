Brasil encara Costa Rica por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos do torneio, a seleção brasileira também se consolidou como o melhor ataque da competição, tendo marcado 27 gols e sofrido apenas dois gols em três partidas

Para o Brasi, a partir desta terça-feira, 24, a caminhada em busca do hexacampeonato da Copa do Mundo de Futsal é vencer ou voltar para casa. Diante da Costa Rica, a Amarelinha entra em quadra pelas oitavas de final da competição às 9h30min, no Complexo Esportivo de Bukhara, no Uzbequistão, na primeira partida do mata-mata do Mundial.

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos do torneio, a seleção brasileira também se consolidou como o melhor ataque da competição, tendo marcado 27 gols e sofrido apenas dois gols em três partidas — 10 a 0 contra Cuba, 8 a 1 contra Croácia e 9 a 1 diante da Tailândia.

Além do destaque coletivo, o Brasil também possui o artilheiro da Copa do Mundo. O ala Marcel anotou oito gols na fase de grupos e se lançou ao topo da artilharia no certame.