Copa do Mundo de Futsal: Brasil goleia Tailândia por 9 a 1 e avança em primeiro lugar do grupo B

Com o primeiro lugar garantido, a seleção brasileira aguarda para conhecer o adversário das oitavas de final, que enfrentará na próxima terça-feira, 24, às 9h30min

Em confronto pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de futsal, o Brasil venceu a Tailândia por 9 a 1 na manhã desta sexta-feira, 20. O placar garantiu o avanço às oitavas de final da competição como líder do grupo B.

Com o melhor ataque da competição, a seleção brasileira fez 18 gols em dois jogos e era franco favorita contra a seleção tailandesa que, apesar de forte, sofreu para vencer a Croácia (equipe que o Brasil venceu por 8 a 1), e levou cinco gols da seleção Cubana.



Brasil x Tailândia: o jogo

Logo no primeiro minuto de partida, Marcel, artilheiro do Brasil e da competição, carimbou a trave e ilustrou o que seria o ritmo da partida. Foi pelo lado direito que a Seleção Canarinho criou suas melhores chances, uma vez que a forte marcação da Tailândia impedia jogadas com o pivô.