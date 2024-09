Futsal: Brasil vence Croácia por 8 a 1 e garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

Pito comemora gol marcado pelo Brasil contra Croácia na Copa do Mundo de Futsal 2024 Crédito: Leto Ribas / CBF

O Brasil segue com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Futsal e com classificação garantida às oitavas de final. No início da tarde desta terça-feira, 17, a seleção brasileira bateu a Croácia sem dificuldades pelo placar de 8 a 1. Pito (duas vezes), Dyego, Marcel (duas vezes), Neguinho, Douglas e Rafa Santos marcaram os gols do time brasileiro. O resultado mantém a equipe do técnico Marquinhos Xavier na 1ª posição do grupo B com seis pontos, mesma pontuação da Tailândia, adversário desta sexta-feira, 20, às 9h30min, valendo a liderança isolada da chave. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após o 10 a 0 na estreia frente a Cuba, esperava-se superioridade natural do time, o que ocorreu. Apesar de uma forte marcação croata no começo, o Brasil buscava apostar na jogada individual, especialmente com Pito, melhor jogador do mundo.

Foi justamente dele o primeiro gol. Depois de desvencilhar da defesa, o camisa 10 acertou um chute praticamente indefensável e tirou o zero do marcador no Uzbequistão — país sede do mundial. Depois da abertura do placar, um leve um susto. A Croácia conseguiu encaixar jogada em ligação direta defesa-ataque, Pito acabou não acompanhando, e Marinovi deixou tudo igual. Esse momento, todavia, duraria pouco. Isso porque no instante que a equipe adversário esboçava uma reação, um lance mudou os rumos da partida. Kuraja acertou cotovelada em Dyego e foi expulso. Por ter sido a sexta falta, o Brasil teve direto a um lance livre, e foi justamente o camisa 7 que ampliou.