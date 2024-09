Futsal: Fortaleza é derrotado pelo Atlântico na ida da final da Copa do Brasil

Fortaleza foi derrotado pelo Atlântico Erechim-RS na final da Copa do Brasil de Futsal Crédito: João Moura / Fortaleza

Caso o Tricolor vença no tempo complementar, conquista o título inédito. Se persistir o resultado da etapa normal, penalidades. Empate ou vitória do Atlântico, a taça vai para o sul do país. A volta será no próximo domingo, 29, às 13 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO). A expectativa da diretoria do Fortaleza é de público na casa dos 10 mil torcedores. Na semifinal diante do Minas, realizada no Ginásio Paulo Sarasate, mais de 4 mil tricolores se fizeram presentes.