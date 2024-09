Futsal: jogos de hoje, 18, da Copa do Mundo: horário e onde assistir

Confira quais serão os jogos da Copa do Mundo de Futsal nesta quarta-feira, 18 Crédito: Reprodução/ Instagram; @sefutbol

A Copa do Mundo de Futsal teve oficialmente seu inicio no dia 14 de setembro de 2024 e serão finalizadas em 6 de outubro. Confira a seguir quais serão os jogos que vão acontecer hoje, quarta, 18 de setembro (18/09), e veja ao final do texto onde assistir ao vivo. Jogador da seleção brasileira, Pito é eleito o melhor do mundo; CONFIRA

Copa do Mundo de Futsal: programação com horário dos Jogos de hoje (18/09)

Grupo C Angola x Ucrânia às 09h30 (horário de Brasília) - 18 de setembro

Argentina x Afeganistão às 12h (horário de Brasília) - 18 de setembro Grupo D Líbia x Cazaquistão às 09h30 (horário de Brasília) - 18 de setembro

Espanha x Nova Zelândia às 12h (horário de Brasília) - 18 de setembro Copa do Mundo de Futsal: onde assistir TV Sportv: em TV fechada Online CazeTV: YouTube e Twitch

