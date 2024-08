FutPro abre inscrições para o torneio Bahía de Cádiz Futsal Cup 2025

A equipe cearense fará sua terceira participação no torneio internacional com times de cinco categorias. Inscrições seguirão abertas até o preenchimetno das vagas

Representante brasileiro na quarta edição do “Bahía de Cádiz Futsal Cup”, relevante torneio internacional de futsal disputado por mais de 100 países, o FutPro abriu inscrições para formar as equipes que disputarão o torneio em 2025. Ocorrido anualmente na cidade de Cádiz, no sul da Espanha, o campeonato de futsal tem se consolidado cada vez mais no continente europeu.

Após mais uma participação bem sucedida em julho deste ano, o FutPro já se prepara para formar os elencos que irão participar da próxima edição, que acontecerá entre o fim de junho e o início de julho de 2025. Para a competição, o time cearense contará com o aumento do número de equipes, abrangendo as categorias sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 e sub-19.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Participante da última edição, o atleta José Vicente disputou o campeonato pela categoria sub-14. Em conversa com o Esportes O POVO, o jogador falou sobre sua experiência no torneio: “A competição da Bahía de Cádiz foi uma experiência única e enriquecedora para mim e para minha família e já estamos nos programando para voltar em 2025. No período que antecedia a viagem tivemos uma preparação muito intensa dos atletas. Chegando lá, encontramos equipes muito fortes e um futsal muito bom, com alta qualidade técnica. Espero que todos possam ter essa experiência, porque vai muito além de jogar bola”.