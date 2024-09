2° Parasesc começa com palestra da maior medalhista paralímpica do Brasil e primeiras modalidades

A segunda edição dos Jogos Paradesportivos do Sesc (Parasesc), que conta com 20 modalidades, iniciou nesta segunda-feira, 16, e seguirá até o dia 21 de setembro. Com paratletas e espectadores de Fortaleza, Itapipoca, Iguatu, região do Cariri, Sobral e toda a Região Metropolitana, 300 pessoas estiveram presentes na cerimônia de abertura, que contou com uma palestra de Ádria Santos, maior medalhista paralímpica do Brasil, e a disputa das três primeiras modalidades do evento: judô, xadrez e handebol.

Realizado nas unidades do Sesc Fortaleza e Caucaia, Escola Educar Sesc II, Kayakeria e na Pista de Atletismo Iefes da Universidade Federal do Ceará (UFC), o evento deste ano terá oficinas de modalidades esportivas para inclusão de pessoas com e sem deficiência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No formato de disputa, a novidade é a divisão em modalidades-base: Apresentação, Competição e Vivência. A Apresentação terá um caráter lúdico, premiando todos os participantes com medalhas. Nas competições, as disputas seguirão as regras oficiais, com medalhas para os três primeiros colocados e troféus para os campeões nas modalidades coletivas. As vivências serão uma interação inclusiva entre professores, alunos com deficiência e sem deficiência, focado no aprendizado.