Em primeira competição pós-Olimpíadas, Rayssa Leal é campeã mundial de skate street

Protagonizando "reedição" de final olímpica, Rayssa garantiu o mundial após superar, de virada, as adversárias japonesas

Quase um mês após a conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, Rayssa Leal volta a atrair os holofotes com mais uma conquista. Na tarde deste sábado, 14, a brasileira se sagrou campeã mundial de skate street ao vencer o mundial em Roma, na Itália. Após uma prova impecável na final, a brasileira somou 270,56 pontos e superou as adversárias japonesas, com quem disputou medalha nos Jogos de Paris-2024.

Com o título, Rayssa chega ao segundo título mundial. A brasileira já havia conquistado o torneio em 2022. Além disso, a skatista soma dois vices nas edições de 2019 e 2023, e ainda um o terceiro lugar em 2021.

Como foi a disputa

Tendo se classificado para a final em segundo lugar, a Fadinha iniciou a primeira volta da final sem apresentar grandes dificuldades e garantiu 86,44 na pontuação, assumindo a liderança da classificação. Já na segunda volta, após ter falhado na execução de uma manobra, a maranhense teve a nota prejudicada e viu a japonesa Momiji Nishiya assumir a liderança.