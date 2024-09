Rayssa Leal supera sete japonesas e é bicampeã do Mundial de skate street

Em 2022, a brasileira já havia levantado o troféu e em 2023, a 'fadinha' ficou com o vice do torneio

Com uma primeira volta impecável, a brasileira assumiu a primeira colocação ao finalizar sua melhor volta com 86,44. Suas principais oponentes foram Momiji Nishiya e Liz Akama, respectivamente medalha de ouro e prata em Paris. A segunda japonesa citada, medalha de prata, havia somado a melhor nota antes de Rayssa, com 83,78, mas acabou perdendo lugar no pódio após Nishiya brilhar e conseguir 85,33.

Fenômeno do esporte brasileiro e medalhista de bronze em Paris , Rayssa Leal conquistou neste sábado, 14, o título do Mundial de Skate Street em Roma, na Itália. Após duas voltas impecáveis, a estrela maranhense de 16 anos superou sete adversárias japonesas com a pontuação de 270,56, terminando o torneio no mais alto lugar do pódio, que foi fechado por Momiji Nishiya, que faturou 269,14, e de Miyu Ito, que somou 249,53.

Na segunda volta, Rayssa subiu a própria nota para 88,43. Na disputa de melhor manobra com força total, no entanto, a brasileira passou por fortes emoções. ao sofrer uma queda na primeira tentativa e encostar com a mão no chão ao final do movimento da segunda.

Foi na penúltima tentativa que ela alcançou 93,99 ao executar um backside flip smith, finalizando o torneio com 270,56 pontos. Esse é o segundo título Mundial de skate street de Rayssa Leal. Em 2022, a brasileira já havia levantado o troféu e em 2023, a 'fadinha' ficou com o vice do torneio.

Além dela, na atual edição, o Brasil também foi representado por Pâmela Rosa, que foi até as semifinais, mas acabou não avançando para a final do torneio em que finalizou na 14ª colocação com 140.70 pontos.