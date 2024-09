Oscar Piastri segura pressão de Charles Leclerc e vence o GP do Azerbaijão de Fórmula 1

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, foi o grande vencedor do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 neste domingo. O piloto de 23 anos conseguiu segurar as investidas feitas pelo segundo colocado Charles Leclerc (Ferrari), que largou na corrida como o pole position. O britânico George Russell, da Mercedes, completou o pódio.

Com esta vitória, Piastri se coloca de vez na disputa pelo título desta temporada. Líderes na classificação do campeonato, Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull) terminaram a corrida fora do pódio, ficando na quarta e quinta posição, respectivamente. Assim, o australiano conseguiu diminuir a vantagem para os dois pilotos.