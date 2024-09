Supermercado de Fortaleza realizará "Super Treino" de corrida de rua neste sábado, 14; veja detalhes

Neste sábado, 14, o Supermercado Guará realizará a 9ª edição do "Super Treino Guará", um evento esportivo que vai reunir praticantes de corrida de rua, convidados e o público em geral, no Jóquei Clube, em Fortaleza.

A atividade esportiva, que terá início às 05h10min (de Brasília), dispõe de 500 vagas gratuitas para inscrição. Será necessária a doação de três quilos de alimentos não perecíveis por pessoa.

Além disso, os 100 primeiros inscritos terão direito a uma camiseta e um kit exclusivo do evento, que serão entregues na sexta, 13, das 12h às 21h, na unidade do Guará no Jóquei Clube.