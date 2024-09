Cearense Bernardo Gentil ganha teste de Kart na Fórmula 4 após Copa São Paulo Light

"Será uma boa oportunidade de conhecer o carro de uma categoria que é naturalmente o próximo passo para um piloto que sai do kart e que pretende seguir carreira no automobilismo", enfatizou o piloto

Campeão da Copa do Brasil de Kart na categoria júnior, o piloto cearense Bernardo gentil terá o direito de um teste na Fórmula 4, principal categoria de monoposto do automobilíssimo brasileiro. O direito se deu após o atleta ser o líder da Copa São Paulo Light, no fechamento da 8ª etapa, disputado no último sábado, 7, no Kartódromo de Interlagos.

Pertencente a chassis CRG, o Bernardo ainda não sabe a data em que realizará a experiência em F4. O promissor piloto falou sobre o momento vivido em sua carreira e a oportunidade que terá pela frente.