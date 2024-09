Seleção Brasileira de futsal desembarca no Uzbequistão para estreia na Copa do Mundo

Na manhã dessa terça-feira, 10, a delegação da Seleção Brasileira de futsal desembarcou em Bukhara, no Uzbequistão, cidade na qual fará sua estreia na Copa do Mundo, contra Cuba. A partida válida pela primeira rodada do Grupo B está marcada para este sábado, 14, às 9h30 (de Brasília), no Bukhara Sports Complex.

Na chegada ao aeroporto, os brasileiros ainda foram recepcionados por membros da organização da Copa do Mundo e representantes da cultura local. Anteriormente, a delegação do Brasil estava em Tashkent, também no Uzbequistão, onde disputou dois amistosos contra os anfitriões. Enquanto no primeiro amistoso o Brasil goleou por 9 a 2, o segundo também terminou com vitória brasileira, mas por 5 a 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ver essa foto no Instagram