Festival do Vento divulga vencedores do Strapless Kitesurf Freestyle e da Maratona Open Foil

Competições foram realizadas neste final de semana e fizeram parte da programação do Festival do Vento. Entre os jurados, Mitu Monteiro, referência da modalidade, conversou com o Esportes O POVO sobre a disputa

Ao Esportes O POVO , o grande vencedor do torneio, Breno Barbosa, acentuou após o pódio a gratidão por poder se divertir no torneio e também dar bom exemplo aos locais que estavam presentes na competição.

Colorindo de pipas a orla do Preá, o torneio de Strapless Kitesurf Freestyle contou com a participação de dezenas de atletas e teve como principal vencedor Breno Barbosa. Wellington Carmo e Michael Monteiro completaram o pódio, respectivamente. A disputa teve ainda o troféu revelação, conquistado por Paulo César Gadelha.

Reunindo cerca de 400 pessoas no Rancho do Peixe, localizado na Praia do Preá, o Festival do Vento foi palco do Campeonato de Strapless Kitesurf Freestyle e da Maratona Open Foil neste final de semana, com provas sendo realizadas entre sexta, 6, e sábado, 7.

"Mais um ano no Festival do Vento, me preparei bastante para participar, tive uma semana de muito foco antes de vir, e fiquei feliz com a minha performance, de mostrar o que eu venho trabalhando", frisou o kitesurfista.

Segundo colocado, Wellington Carmo salientou a felicidade em poder ter tido um bom desempenho nas águas do Preá e ter alcançado o segundo lugar do pódio.

"Foi muito gratificante participar mais uma vez do Strapless Kitesurf Freestyle. Já é a terceira edição e minha terceira edição. É maravilhoso estar com os atletas na água, voando e dando exemplo pra molecada aqui do Preá e estar fazendo uma boa apresentação e me divertindo ao lado de tantos bons atletas", ressaltou ele.

Na prova, os critérios analisados pelos juízes foram da variedade de manobras, passando pelo flow e também pelo modo de execução, conforme explicou Mitu Monteiro. Referência do kitesurf e pioneiro na modalidade strapless, o cabo-verdiano de 41 anos exaltou o nível dos competidores que estiveram na Praia do Preá e a qualidade do local, que é frequentemente visitado por ele, para a prática dos esportes aquáticos de vento.

"É uma boa energia. Vi que tem um potencial muito incrível nos meninos que velejam aqui no Preá. Há muito futuro aqui e acredito que no futuro haverá um campeão do mundo daqui, do Brasil. Sobre os ventos do Preá, aqui é um grande ginásio do kitesurf, na minha opinião. Já treinei muito aqui para competições internacionais, pois aqui tem ventos fortes, água quente, kickers — que são as batidas das ondas —, e o nível dos competidores, de quem faz kite aqui, tá incrível", destacou.

As competições foram finalizadas no final da tarde do útlimo sábado,7, com a realização da Maratona Open Foil, que teve como grande campeão Wandeson Sousa.