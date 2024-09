NFL no Brasil ao vivo: onde assistir Eagles x Packers

A cantora Luisa Sonza será a responsável por cantar o hino nacional do País, enquanto o artista Zeeba, filho de brasileiros, interpretará o hino dos Estados Unidos. Além de ambos, Anitta foi a confirmada para o show no intervalo (“half-time show”, em inglês).

A Philadelphia Eagles surgiu após a venda do Frankford Yellow Jackets para o grupo Bell-Wray em 1933, transferindo a franquia para ‘Phila’. Então, decidida a cidade, era hora de escolher o nome do time.

A águia careca, símbolo do time, faz referência à força, liberdade e coragem, que são características valorizadas pela franquia e seus torcedores.

Outro detalhe interessante é que, nos tempos mais remotos, a inspiração para o logotipo do Philadelphia Eagles foi o logotipo da águia azul da National Recovery Administration (uma peça central das políticas do New Deal do presidente Franklin D. Roosevelt).

