Com ‘nome escondido’, estádio do Corinthians passa por adaptações para NFL; veja fotos

Nesta sexta-feira (6), a Neo Química Arena será palco do primeiro jogo da NFL no Brasil da história, entre Eagles x Packers, a partir de 21h15

A Neo Química Arena adotou uma nova aparência por ora e já se encontra nos padrões do futebol americano. O estádio do Corinthians receberá, nesta sexta-feira (6), o primeiro jogo da história da NFL no Brasil, com o duelo da primeira rodada da temporada, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

Ainda há alguns ajustes finais nos padrões implementados no estádio, mas tudo deverá ser finalizado nas próximas horas. A marcação da pintura dos troncos no gramado, por exemplo, acontece nesta tarde (4). Em contrapartida, o espaço já conta com travessas em forma de “Y” – característico do esporte – e os postes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As arquibancadas ainda deverão passar por outros ajustes além da instalação das cadeiras no setor norte, que receberão pelo menos 42 mil torcedores. Haverá, ainda, alterações nos setores leste e oeste.