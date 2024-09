Fortaleza terá torneio de beach tennis exclusivo para advogados; veja como se inscrever

No próximo dia 14, sábado, a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) promoverá a segunda edição do CAACE Open de beach tennis, competição da modalidade voltada para advogados e advogadas do Estado, no Centro de Treinamento Guararapes (CTG), localizado no bairro Guararapes.

De acordo com a organização, o torneio, que terá início às 07h30min (de Brasília), será dividido em seis categorias: masculino iniciante, masculino avançado, feminino iniciante, feminino avançado, misto iniciante e misto avançado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site da CAACE.