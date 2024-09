Fortaleza será sede de torneio de beach tennis aberto ao público; veja detalhes

Competição de duplas será disputada no próximo dia 14, sábado, das 8h às 21h (de Brasília), na AYO Arena, no Bairro Guararapes

A cidade de Fortaleza será sede de um torneio de beach tennis aberto ao público em setembro. Promovida pelo Grupo AYO, a competição de duplas será disputada no próximo dia 14, sábado, das 8h às 21h (de Brasília), na AYO Arena, no Bairro Guararapes.

Conforme informou a organização, as inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas através do atendimento via WhatsApp. No primeiro lote, válido até o dia 6, o custo por inscrição será de R$ 120 por dupla. Durante o segundo lote, que irá até o dia 14, o valor estará em R$ 150. As vagas são limitadas.